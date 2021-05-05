Из «Барсы» могут уйти 14 игроков летом. Клуб хочет обновить состав из-за неудачного сезона

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Руководство «Барселоны» планирует провести серьезное обновление состава из-за неудачного сезона.

Летом из команды могут уйти до 14 футболистов, сообщает Mundo Deportivo. Среди этих игроков вратарь Нето, защитники Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Миралем ПьяничФилиппе Коутиньо и Матеус Фернандес, а также форвард Мартин Брэйтуэйт.

Футболистов планируют как продавать, так и сдавать в аренды, а также использовать в сделках по обмену.

Цель таких действий – желание освободить место для более качественных игроков, а также сэкономить на выплате зарплат. По этой причине рассматриваются в том числе вариант с расторжением контрактов.

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