У «Барсы» нет предложений по Умтити. «Зенит» и «Ман Сити» не контактировали с клубом

У «Барселоны» нет предложений о трансфере защитника команды .

Как пишет Mundo Deportivo, продажа француза – одна из главных целей каталонского клуба в летнее трансферное окно. Игрок не входит в планы главного тренера «Барсы» Роналда Кумана и проигрывает конкуренцию Жерару Пике, Роналду Араухо, Клеману Лангле и Оскару Мингесе.

близка к подписанию контракта с центральным защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, поэтому клубу необходимо расстаться с одним из игроков этой позиции.

«Барса» заплатила за Умтити 25 миллионов евро и хочет получить хоть какие-то деньги за игрока. Срок его действующего контракта с каталонцами истекает летом 2023 года.

По данным источника, у «Барселоны» нет предложений по Умтити. , , «Лион» и «Ницца» не связывались с каталонским клубом. Источники в российском клубе опровергли информацию о том, что интерес к французу существовал. «Сити» также не собирается его приобретать.

В «Барселоне» верят, что Умтити до сих пор обладает хорошей репутацией среди европейских клубов, и ожидают, что предложения по этому футболисту появятся сразу после открытия трансферного окна.

В этом сезоне Умтити принял участие в 15 матчах за «Барселону», проведя на поле 773 минуты.