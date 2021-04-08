Умтити не перейдет в «Зенит». Клуб никогда им не интересовался («Чемпионат»)

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«Зенит» не рассматривал вариант с приобретением центрального защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.

«Питерский клуб никогда не интересовался французским защитником и не планирует делать по нему предложение. Умтити не будет в клубе», – сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу из Петербурга.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с «Барсой» о трансфере Умтити. Утверждалось, что решение зависит от француза.

В этом сезоне 27-летний футболист провел 10 матчей в Ла Лиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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