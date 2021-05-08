Канделаки – Зареме: «Я была бы рада поговорить с вами о спорте, футболе и «Спартаке»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» обратилась Зареме Салиховой, жене владельца Леонида Федуна, после ее решения о выходе из совета директоров клуба.

«Московский «Спартак» – без сомнения, народный и самый популярный клуб в России. С огромной поддержкой болельщиков и сильным фанатским движением.

– женщина, которая в очередной раз поставила вопрос, ответ на который в России все еще не кажется очевидным: может ли в России женщина успешно заниматься управлением футбольного или любого другого профессионального клуба?

Более того, выйдя из Совета директоров, Зарема показала себя человеком с независимой и принципиальной позицией. В этом нам – женщинам – тоже часто отказывают. А зря.

Уважаемая Зарема! Я была бы рада поговорить с вами о профессиональном спорте и о перспективах его развития в России, о нашем футболе и о московском «Спартаке» в частности. Уверена, ваше мнение будет интересно миллионам болельщиков.

Предлагаю вам в любое время встретиться со мной или с одним из ведущих телеканала для содержательного и обстоятельного разговора», – написала Канделаки в телеграм-канале.

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