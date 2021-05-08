Витория прилетал в Москву в апреле. Зарема была на собеседовании с тренером

Тренер Руй Витория в прошлом месяце прилетал в Москву на переговоры со «Спартаком».

Встреча с руководством красно-белых состоялась в середине апреля, на собеседовании была и Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна.

В ходе этого собеседования Витория ответил в том числе и на вопрос о неудачном сезоне-2020/21 во главе «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

После этой встречи Витория был утвержден как главный кандидат на пост тренера «Спартака».

Зарема ранее объявила, что покидает совет директоров клуба. Она выразила недовольство выбором нового главного тренера команды.

Витория принял «Аль-Наср» по ходу сезона-2018/19 и выиграл с командой первенство Саудовской Аравии. Сезон-2019/20 «Аль-Наср» завершил на 2-м месте, однако по ходу текущего сезона Витория ушел в отставку.

Клуб к этому моменту провел в чемпионате 10 матчей и, набрав всего 8 очков, шел предпоследним в турнирной таблице.

Зарема о Витории: «Титулы в Саудовской Аравии – не основание, что тренер подходит «Спартаку». Я предпочитаю тренеров из Европы»

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