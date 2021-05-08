Кейн может перейти в «Манчестер Сити» за 100+ млн фунтов. Сделка осуществима

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет сменить клуб в летнее трансферное окно.

Футболист может перейти в «Манчестер Сити» за сумму, превышающую 100 миллионов фунтов (более 116 млн евро). Такая сделка действительно возможна, пишет журналист Sony Sports Иан Чизмен, специализирующийся на сведениях о «Ман Сити».

Ранее сообщалось, что англичанин хотел бы присоединиться к команде Пепа Гвардиолы. На футболиста претендует и «Челси».

В этом сезоне форвард, которому в июле исполнится 28 лет, провел 34 матча в АПЛ, забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Кейн благодарил фанатов, будто прощаясь. Он разочаровался в «Тоттенхэме» и уже спрашивал у игроков «Сити» о жизни в Манчестере

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