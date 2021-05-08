Зарема выходит из совета директоров «Спартака». Она не согласна с выбором нового тренера

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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила о выходе из совета директоров клуба.

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.

В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом.

Отныне моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям», – сказала Салихова.

Напомним, 3 мая «Спартак» сообщил, что Зарема Салихова вошла в совет директоров клуба и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.

Ранее сообщалось, что «Спартак» назначит на пост главного тренера 51-летнего португальца Руя Виторию, ранее работавшего в «Бенфике».

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