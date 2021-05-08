Уход Заремы из совета директоров «Спартака» не повлияет на решение клуба назначить Виторию тренером

Португалец Руй Витория по-прежнему остается основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

Московский клуб обсуждает с ним условия контракта, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к клубу.

«Выход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» и ее позиция по выбору нового главного тренера не повлияет на решение «Спартака» по Витории.

Клуб все равно намерен подписать контракт с португальцем», – сказал источник.

Ранее Зарема объявила о выходе из совета директоров «Спартака». Она выразила несогласие с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.

18 дней – столько Зарема Салихова пробыла в совете директоров «Спартака». Выходит, не одобрив Виторию

