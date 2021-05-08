Дзюба о костюме Дэдпула: «Только наши русские скупердяи поливали меня. Европа и мир восприняли это позитивно»

Нападающий в передаче «Вечерний Ургант» вспомнил, как появился на церемонии награждения в костюме героя кинокомиксов Marvel Дэдпула.

– Почему вы надели костюм именно Дэдпула?

– Ну люблю я этого персонажа. Черный юмор, всякие такие шуточки от него. Он немного отмороженный, забавный. Никогда не унывает, чтобы ни случилось. Мы выиграли чемпионат – я могу себе позволить.

– Ты можешь себе все позволить – хоть голым выйти.

– Так я себе не могу позволить. Иван, давайте договоримся, если мы когда-нибудь что-то выиграем, футболисты – что-нибудь такое значимое, мы с вам вдвоем куда-нибудь выбежим?

– На поле голыми?

– Ну, раз вы хотите. Можем и в плавках. Как правило, мы вряд ли что-то выигрываем.

Значит, мы выбежим, пока нас кто-нибудь не остановит или шокером, или дубинкой, правильно? Что-то мне подсказывает, Иван, что это будете вы.

– Райан Рейнольдс, который играл Дэдпула, взял в твиттере и лайкнул фотографию, выложил и сказал: «Вот!» Как ваши отношения, завязались?

– Мне было безумно приятно. Вообще, получилось так, что вся Европа и весь мир восприняли это позитивно, но только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз.

– Почему?

– Опять типа: клоун, все внимание к себе привлек.

– Так ты же чемпионат выиграл.

– Я об этом же.

– Ты же спортсмен хороший?

– Да. Но я об этом не думал в тот момент. Надел и пошел. Написали: «Лучше бы надел что-то наше, русское».

– Хотели, чтобы ты Добрыней оделся?

– Змеем Горынычем.

– Незнайкой, Мурзилкой?

– Я уже не знаю. Дядей Федором. Я реально думал – кем я могу выйти из российских. Буратино только если. Тогда бы русские кричали: «Боже, какой креативный». А весь мир сказал бы: «Дебилоид», – сказал Дзюба.

Дзюба в костюме Дэдпула – такого награждения мы еще не видели. Отдал медаль сыну!