Артем Дзюба: «Состава «Зенита» может хватить на ЛЧ и РПЛ, но железной уверенности нет»

Форвард «Зенита» высказался по поводу выступлений петербургской команды в Лиге чемпионов.

– Недавно вы сказали, что от Лиги чемпионов осталась недосказанность. Но вообще, когда «Зенит» выступал там удачно, то у команды не очень шли дела в чемпионате. Совмещать результат в обоих турнирах в принципе возможно?

– Тяжело, но реально. Европейские клубы как-то удерживаются и там, и там. Когда у нас была банда при Виллаш-Боаше, мы выиграли в группе пять первых матчей из пяти, смяли всех, а на шестой проигранный половина не поехала.

Но в чемпионате тогда действительно эмоций не хватало. И ребятам, особенно иностранцам, от которых многое зависело на тот момент, тяжело было настроится на условную «Мордовию», с которой мы 0:0 в итоге играли. Или на «Амкар» после «Лиона» или «Валенсии». Мне кажется, это читаемо было.

Здесь эмоции находить, конечно, нужно. Где-то на классе матчи вытаскивать. Кстати, ЦСКА в этом смысле хороший пример. Было время, когда они успешно играли в Лиге чемпионов. А если забивали, вели 1:0 и удерживали минимальный счет, многие говорили, что армейцы побеждают при ужасной игре.

Так вот, очень хочется показывать определенный класс именно по части результата и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов.

– У «Зенита» на данный момент для этого хватает глубины состава?

– Мне трудно судить. Даже если все здоровы, все равно, наверное, нет. Для тех, кто говорит, что у нас три состава или даже два, это, мне кажется, очень удобная отговорка на тему – почему «Зенит» выигрывает. На деле-то такого нет.

В общем, скажу так – нашего нынешнего состава может хватить на оба турнира, но железной уверенности нет, – сказал Дзюба.

В сезоне-2020/21 «Зенит» не вышел из группы в ЛЧ, набрав 1 очко после 6 туров. В РПЛ досрочно стал чемпионом.