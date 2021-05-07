«Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 млрд, снести и построить с нуля – около 25». Журналист «СЭ» о стадионе «Локо»

Стали известны детали возможной реконструкции или сноса стадиона «Локомотива».

«Сколько может стоить реконструкция «РЖД Арены»? Вариант с долгосрочным переездом в «Лужники» изначально был приоритетным, что бы там ни рассказывал Плутник о «разговорах с ядром». В «Локо» прикинули, все посчитали, расклад был такой:

– реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов;

– снести и построить с нуля – около 25 миллиардов.

Понимаем, что по факту сметы, скорее всего, вырастут.

Год аренды «Лужников» оценивали в 450 млн. Планировали снять стадион на 5 лет и окупить траты за счет продажи названия арены.

К такой реакции болельщиков они были готовы и изначально прописывали это в рисках. Еще там значилась низкая заполняемость.

Думаю, «Локо» съедет в «Лужники» на 2 года, а останется минимум на 5-7», – написал журналист Севастиан Терлецкий.

Почему «Локо» и РЖД задумались о сносе стадиона? Зачем им «Лужники»? Полный разбор ситуации