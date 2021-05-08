Глава РЖД: «Стадион «Локо» уже старый и не соответствует требованиям. Не можем обеспечить болельщикам достойный комфорт»

Глава РЖД Олег Белозеров высказался о будущем стадиона «Локомотива».

«При любом развитии ситуации мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки. Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный.

На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям», – сказал Белозеров.

Также менеджер опроверг информацию о том, что направил в администрацию Москвы письмо о том, что ремонт «РЖД-Арены» не несет смысла и стадион нужно снести, а на его месте организовать новый многофункциональный район.

«Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен «Российских железных дорог» такого рода документов не выходило.

Команда выступает неплохо и попадает в еврокубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя как дома, причем в хорошем доме.

Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься – обсуждаем», – подытожил Белозеров.

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