Месси не выиграет «Золотую бутсу» второй сезон подряд. До этого он брал приз три раза кряду

Нападающий «Барселоны» лишился шансов выиграть «Золотую бутсу» в этом сезоне.

Аргентинец пропустит матч последнего тура с «Эйбаром» и не станет лучшим бомбардиром Европы. В 35 матчах чемпионата Испании Месси забил 30 голов.

33-летний игрок не станет обладателем второй год подряд – в 2020-м ее завоевал нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. До этого Месси выиграл трофей 3 раза подряд – в 2017, 2018 и 2019 годах. Всего он брал приз 6 раз за карьеру.

«Золотую бутсу» в этом сезоне с большой вероятностью получит форвард «Баварии» , забивший 40 голов в Бундеслиге. Для него эта награда станет первой в карьере.