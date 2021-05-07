Месси не выиграет «Золотую бутсу» второй сезон подряд. До этого он брал приз три раза кряду

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лишился шансов выиграть «Золотую бутсу» в этом сезоне.

Аргентинец пропустит матч последнего тура Ла Лиги с «Эйбаром» и не станет лучшим бомбардиром Европы. В 35 матчах чемпионата Испании Месси забил 30 голов.

33-летний игрок не станет обладателем «Золотой бутсы» второй год подряд – в 2020-м ее завоевал нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. До этого Месси выиграл трофей 3 раза подряд – в 2017, 2018 и 2019 годах. Всего он брал приз 6 раз за карьеру.

«Золотую бутсу» в этом сезоне с большой вероятностью получит форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 40 голов в Бундеслиге. Для него эта награда станет первой в карьере.

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