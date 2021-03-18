Промес о Соболеве и Дзюбе: «Для меня Соболев сильнее, конечно же. В штрафной он просто убийца»

Полузащитник «Спартака» сравнил форварда красно-белых и нападающего .

– Соболев, Понсе, Ларссон – как тебе атакующая линия ? Кажется, ты очень быстро нашел общий язык с ними.

– Абсолютно точно. Это игроки высокого уровня. Нашей задачей было найти друг у друга сильные стороны, а потом использовать их. У «Спартака» действительно очень мощная атака.

– Кто сильнее – Соболев или Дзюба?

– Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца.

– Соболев почти на десять лет моложе. Он станет главным форвардом России в ближайшее время?

– Не хочу много говорить, да и не мне решать. Но Соболев играет в самом большом клубе России и забивает в каждом матче. Так что почему бы нет? – сказал Промес.

Соболев о Дзюбе в сборной: «Не думаю о том, чтобы вытеснить его. Просто показываю, что умею. Дальше решает штаб»