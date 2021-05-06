Крал о BLM: «Мне не нравится, когда политику смешивают с футболом. Для меня важны все жизни»

Полузащитник высказался о своем отношении к движению Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

– Со сборной вам играть с Лондоне и Глазго против Англии и Шотландии. В матче «Славии» и «Рейнджерс» случился расистский скандал – Ондржей Кудела получил десятиматчевый бан. А Кемар Руф из «Рейнджерс» нанес жуткую травму вратарю «Славии» – и наказан всего четырьмя матчами. Честно?

– Зависит от того, в какой это стране. В России или Чехии люди могут друг другу что-то высказать. Это нормально. Хотя, если в том случае это было что-то расистское – это другое дело.

Я не к тому, что Кудела сказал что-то расистское – мы не общались, сужу по медиа. Но люди в Британии воспринимают это как что-то личное, плохое. Возможно, в России, Чехии или где-то еще подобное не воспринимают так серьезно.

Думаю, срубивший Коларжа игрок должен был получить наказание жестче. Если вы с вратарем так идете друг на друга – ты точно знаешь, где он будет.

– Мы говорим о наказании за слова и о том, что могло убить.

– О том и речь. Игрок, который чуть не убил Коларжа, должен пропустить больше матчей.

– Что думаете о Blac kLives Matter и всем, что вокруг этого?

– Прежде всего, мне не нравится, когда политику смешивают с футболом. Например, на матче я сконцентрирован на игре.

– Вы готовы встать на колено?

– Не думаю об этом на футболе. Возможно. Хотя это сложная тема.

По-моему, правильно, когда у обеих команд одинаковая позиция. Предположим – один игрок поддерживает ценности BLM и скажет: «Парни, давайте сделаем это ради меня!» Я сделаю.

Я открыт к подобным вещам – не запариваюсь о том, что одно хорошо, а другое хуже. Для меня важны все жизни. Но мое дело – футбол, – сказал чех.