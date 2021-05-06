Витория вылетит в Москву в ближайшие дни для подписания контракта со «Спартаком»

Бывший тренер «Бенфики» в ближайшее время может возглавить .

Португальский специалист в ближайшие дни вылетит в Москву для оформления документов и подписания долгосрочного контракта с красно-белыми, утверждает TMW.

Ранее сообщалось, что Витория привезет в «Спартак» четырех членов штаба, и суммарная зарплата всех тренеров составит 3,5 млн евро. Появлялась информация, что перед 51-летним специалистом стоит задача сделать клуб чемпионом на столетие.

«Спартак» ищет тренера с «психологией победителя и титулами». Мы проверили всех кандидатов