Витория вылетит в Москву в ближайшие дни для подписания контракта со «Спартаком»

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Бывший тренер «Бенфики» Руй Витория в ближайшее время может возглавить «Спартак».

Португальский специалист в ближайшие дни вылетит в Москву для оформления документов и подписания долгосрочного контракта с красно-белыми, утверждает TMW.

Ранее сообщалось, что Витория привезет в «Спартак» четырех членов штаба, и суммарная зарплата всех тренеров составит 3,5 млн евро. Появлялась информация, что перед 51-летним специалистом стоит задача сделать клуб чемпионом на столетие.

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