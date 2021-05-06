Дзюба, Ларссон, Малком, Нобоа, Фернандес – в символической сборной сезона РПЛ от WhoScored

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Химки Рубин Артем Дзюба Кристиан Нобоа премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Реми Кабелла Марио Фернандес Илья Лантратов Йордан Ларссон Дуглас Сантос Малком Оливер Абильгор Максим Осипенко Мурило Серкейра Сочи Футбол

WhoScored составил символическую сборную РПЛ сезона-2020/21.

Игроки в команду попали на основании средней оценки за матчи сезона.

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило Серкейра («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Оливер Абильгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Реми Кабелла («Краснодар»);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Йордан Ларссон («Спартак»).

Лучшая оценка за сезон у Дзюбы – 7,6.

Символические сборные РПЛ от Sports.ru: Ларссон и Дуглас – в 100% составов, прекрасный Нобоа и Захарян как главный новичок

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья