Дзюба, Ларссон, Малком, Нобоа, Фернандес – в символической сборной сезона РПЛ от WhoScored

WhoScored составил символическую сборную РПЛ сезона-2020/21.

Игроки в команду попали на основании средней оценки за матчи сезона.

Вратарь: («Химки»);

Защитники: ( ), («Локомотив»), ( ), («Зенит»);

Полузащитники: («Зенит»), ( ), ( ), ( );

Нападающие: ( ), ( ).

Лучшая оценка за сезон у Дзюбы – 7,6.

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