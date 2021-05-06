Дзюба, Ларссон, Малком, Нобоа, Фернандес – в символической сборной сезона РПЛ от WhoScored

WhoScored составил символическую сборную РПЛ сезона-2020/21.
Игроки в команду попали на основании средней оценки за матчи сезона.
Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило Серкейра («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Малком («Зенит»), Оливер Абильгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Реми Кабелла («Краснодар»);
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Йордан Ларссон («Спартак»).
Лучшая оценка за сезон у Дзюбы – 7,6.
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