Гильерме провел 14 сухих матчей в этой РПЛ – больше всех. У Лантратова и Песьякова – по 11

Голкипер «Локомотива» Гильерме стал лидером этого розыгрыша чемпионата России по числу сухих матчей.
Ему удалось провести 14 матчей без пропущенных голов в этой РПЛ.
По 11 раз сухие матчи провели Илья Лантратов («Химки») и Сергей Песьяков («Ростов»), 10 – Антон Шунин («Динамо»), 9 – Юрий Дюпин («Рубин»).
Подробно со статистикой Гильерме можно ознакомиться здесь.
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