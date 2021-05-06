Гильерме провел 14 сухих матчей в этой РПЛ – больше всех. У Лантратова и Песьякова – по 11

Голкипер Гильерме стал лидером этого розыгрыша чемпионата России по числу сухих матчей.

Ему удалось провести 14 матчей без пропущенных голов в этой .

По 11 раз сухие матчи провели Илья Лантратов («Химки») и Сергей Песьяков ( ), 10 – Антон Шунин ( ), 9 – Юрий Дюпин ( ).

Подробно со статистикой Гильерме можно ознакомиться здесь.

«Локо» готовит новый контракт для Гильерме. Руководство клуба считает его лучшим вратарем России

Ринат Дасаев: «Гильерме не достоин играть за сборную. Черчесов все правильно сделал»