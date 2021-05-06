Гильерме провел 14 сухих матчей в этой РПЛ – больше всех. У Лантратова и Песьякова – по 11

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Голкипер «Локомотива» Гильерме стал лидером этого розыгрыша чемпионата России по числу сухих матчей.

Ему удалось провести 14 матчей без пропущенных голов в этой РПЛ.

По 11 раз сухие матчи провели Илья Лантратов («Химки») и Сергей Песьяков («Ростов»), 10 – Антон Шунин («Динамо»), 9 – Юрий Дюпин («Рубин»).

Подробно со статистикой Гильерме можно ознакомиться здесь.

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