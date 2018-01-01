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    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Ivan Sergeev
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 11 мая 1995 | 22 года
    Гражданство Россия
    Клуб  ФК Тамбов|Полузащитник
    Рост и вес 183|75
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017/2018
     ФК Тамбов
    		 Россия. ФНЛ 2 0 0 0 0 0 0 11
    2017/2018
     Строгино
    		 Россия. Второй дивизион 15 13 2 0 13 0 0 90
    2016/2017
     Строгино
    		 Россия. Второй дивизион 10 2 1 0 2 1 0 88
    2016
     Рига
    		 Латвия. Высшая лига 7 1 0 0 1 1 0 68
    2015/2016
     Строгино
    		 Россия. Второй дивизион 23 10 0 0 10 2 0 79
    2014/2015
     Строгино
    		 Россия. Второй дивизион 29 6 0 0 6 3 0 58
    2013/2014
     Строгино
    		 Россия. Второй дивизион 5 0 0 0 0 0 0 56
    Показатели за всю карьеру 91 32 3 0 32 7 0 71
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