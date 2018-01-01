|Родился
|11 мая 1995 | 22 года
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|ФК Тамбов|Полузащитник
|Рост и вес
|183|75
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Россия. ФНЛ
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Россия. Второй дивизион
|15
|13
|2
|0
|13
|0
|0
|90
|Россия. Второй дивизион
|10
|2
|1
|0
|2
|1
|0
|88
|Латвия. Высшая лига
|7
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|68
|Россия. Второй дивизион
|23
|10
|0
|0
|10
|2
|0
|79
|Россия. Второй дивизион
|29
|6
|0
|0
|6
|3
|0
|58
|Россия. Второй дивизион
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|56
|Показатели за всю карьеру
|91
|32
|3
|0
|32
|7
|0
|71
|Денис Вавилин
|Вр
|Дмитрий Вялов
|Вр
|Олег Смирнов
|Вр
|Александр Горбатюк
|Защ
|Алексей Михалев
|Защ
|Евгений Овсиенко
|Защ
|Евгений Шляков
|Защ
|Илья Гультяев
|Защ
|Куасси Куаджа
|Защ
|Марат Быстров
|Защ
|Сергей Шевчук
|Защ
|Александр Дутов
|ПЗ
|Алексей Рыбин
|ПЗ
|Андрей Мурнин
|ПЗ
|Владислав Рыжков
|ПЗ
|Денис Поярков
|ПЗ
|Евгений Казадаев
|ПЗ
|Иван Сергеев
|ПЗ
|Максим Лазуткин
|ПЗ
|Максим Трусевич
|ПЗ
|Младен Кашчелан
|ПЗ
|Олег Чернышов
|ПЗ
|Абдул Гафар
|Нап
|Андрей Часовских
|Нап
|Денис Дорожкин
|Нап
|Илья Кухарчук
|Нап
|Павел Игнатович
|Нап
|Сергей Архипов
|Нап
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