💥 «Нижний Новгород» вышел в РПЛ

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Оренбург Нижний Новгород Футбол

Еще одним участником Премьер-лиги-2021/22 стал «Нижний Новгород».

Состоялось заседание бюро исполкома РФС по вопросу проведения стыковых матчей между командами РПЛ и Олимп-ФНЛ. Исполком решил не вносить изменений в регламент.

Это означает, что в РПЛ напрямую выходят «Крылья Советов», занявшие первое место в ФНЛ, и «Нижний Новгород», ставший третьим.

«Нижний Новгород» выходит в РПЛ напрямую из-за того, что «Оренбург», занявший 2-е место, не получил лицензию для выступления в РПЛ.

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