💥 «Нижний Новгород» вышел в РПЛ

Еще одним участником Премьер-лиги-2021/22 стал «Нижний Новгород».
Состоялось заседание бюро исполкома РФС по вопросу проведения стыковых матчей между командами РПЛ и Олимп-ФНЛ. Исполком решил не вносить изменений в регламент.
Это означает, что в РПЛ напрямую выходят «Крылья Советов», занявшие первое место в ФНЛ, и «Нижний Новгород», ставший третьим.
«Нижний Новгород» выходит в РПЛ напрямую из-за того, что «Оренбург», занявший 2-е место, не получил лицензию для выступления в РПЛ.
Сложная жизнь стадиона в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 – от Модрича до съезда «Единой России»
Клубы РПЛ (в том числе «Зенит») против «Оренбурга» в лиге из-за стадиона. За только «Урал»