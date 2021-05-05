💥 «Нижний Новгород» вышел в РПЛ

Еще одним участником Премьер-лиги-2021/22 стал «Нижний Новгород».

Состоялось заседание бюро исполкома РФС по вопросу проведения стыковых матчей между командами РПЛ и . Исполком решил не вносить изменений в регламент.

Это означает, что в РПЛ напрямую выходят , занявшие первое место в ФНЛ, и , ставший третьим.

«Нижний Новгород» выходит в РПЛ напрямую из-за того, что , занявший 2-е место, не получил лицензию для выступления в .

Сложная жизнь стадиона в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 – от Модрича до съезда «Единой России»

Клубы РПЛ (в том числе «Зенит») против «Оренбурга» в лиге из-за стадиона. За только «Урал»