Калиниченко о «Зените»: «У них с фэйр-плей все хорошо? Два плюс состава, в любой момент могут взять любого»

Экс-хавбек «Спартака» высказался о .

– Ты видишь, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в четвертый раз подряд?

– Нет.

– Столетие «Спартака» не может помешать?

– Нет. Потому что система выстроена у «Зенита». Опять же, стагнирующий чемпионат, суетливые трансферы у тех клубов, которые должны претендовать.

У «Зенита» все стабильно, у них два плюс состава. Они ротируют, могут докупать себе людей. Я вообще не понимаю, как с фэйр-плей? У них все хорошо? Я понимаю, что продажа Паредеса, еще кого-то. Просто в любой момент люди могут взять любого – иностранца, русского, любого.

– Они от Лиги чемпионов получают деньги. Везде есть такой клуб – «Бавария», «ПСЖ», «Ман Сити», «Ювентус» был в Италии. Но везде есть борьба. Почему у нас не может быть?

– Откуда я знаю, почему – ну, не может у нас быть. Может кто-то «Зениту» помешать в четвертый год? Нет, не может. Почему? Потому что.

– Что нужно «Спартаку», чтобы быть чемпионом, бороться с «Зенитом»? Год столетия, новый тренер.

– Новый тренер, может, и минус как раз. Если бы остался Тедеско, он бы понимал хотя бы возможности всей команды. нужны трансферы качественные. Когда только пришел Квинси, у него было хорошее настроение, было качество. Сейчас он немножко сварился. Не знаю, что с ним происходит – переадаптация, дегенерация. Он плохо выглядит.

Три-четыре качественных игрока могут поднять до уровня «Зенита», по крайней мере, можно что-то там попробовать, – сказал Калиниченко в эфире «Коммент.Шоу».