Экс-судья Николаев о Дзюбе и Рыбусе: «Игровое столкновение, без нарушения. Движение локтем было не настолько грубым»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о первом голе в ворота в очном матче команд (6:1).

– Момент достаточно динамичный. Началось все с того, что игрок «Локомотива», Рыбус, был с мячом, потом он делает передачу, которой обрезает своих футболистов, то есть отдает партнеру, но теряет мяч – из-за этого все и начинается, атака «Зенита», которая привела к голу.

А то, что после того, как он отдал передачу, они с Дзюбой... У них не было возможности избежать этого столкновения. На мой взгляд, это игровое столкновение, без нарушения правил. И ВАР рассматривает эпизод. В принципе, для них, наверное, не было сложно – даже не подзывали к монитору . Приняли решение правильно – засчитать гол.

– Все-таки кажется, что локоть бьет в горло. Рыбус выключается и не может преследовать Дзюбу. Так ли все просто, как вы говорите?

– Тут, на мой взгляд, как у любого нормального человека, идет защитная реакция со стороны Дзюбы. Еще можно говорить о том, что по габаритам это совершенно два разных человека, и получается, что Рыбус под такую стену попадает. А у Дзюбы просто защитная реакция, он пытается избежать столкновения. На мой взгляд, об акцентированном ударе локтем где-то в район шеи я бы не стал говорить.

– А если бы этим неакцентированным движением Дзюба попал бы локтем в бровь или нос, получилось бы рассечение – как бы руководствовался судья? Это красная карточка? Это теоретически может привести к травме, уйти от столкновения можно по-разному. Если бы, гипотетически, Дзюба попал не в горло, а в бровь? – вопрос от .

– Если гипотетически, то мы могли бы говорить о нарушении правил.

– А почему в горло это не нарушение правил?

– Здесь нет, на мой взгляд, акцентированного движения.

– А мне кажется, есть. Фол по неосторожности. Но он, я уже повторял, не повлиял на ход матча.

– Ну, сколько людей, столько и мнений. Это же здорово, что мы можем дискутировать. Хуже всего, когда арбитр ошибается и все признают, что это ошибка.

Здесь, возможно, спорный эпизод. Я свою точку зрения высказал, Максим со мной не согласен. Моя точка зрения – изначально было движение избежать с столкновения, не сразу, не специально локоть выставлять, а защитная реакция. А потом уже, когда столкновение немножко самортизировал Дзюба, возможно, можно увидеть вот это движение локтем, которое все же было не настолько грубым, – сказал Николаев в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

Дзюба повалил Рыбуса в ходе голевой атаки «Зенита». Карасев засчитал гол форварда, не посмотрев повтор момента