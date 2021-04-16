Буффон уйдет из «Ювентуса» по завершении сезона

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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Я решил покинуть «Ювентус» по окончании сезона. Контракт не будет продлен».

«Либо я завершу [карьеру], либо найду другую команду. Я думаю, что я дал все. Цикл в «Ювентусе» закончен», – сказал 43-летний Буффон в эфире beIN Sports.

Голкипер выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Отыграв один сезон в составе «ПСЖ», он летом 2019 года вернулся в туринскую команду.

Подробную статистику итальянского вратаря можно изучить здесь.

Буффон – лучший вратарь в истории, Яшин – второй. Так решили Малафеев, Нойер, Шмейхель и еще 15 киперов из разных стран

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