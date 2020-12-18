Станислав Черчесов: «Гильерме в важном матче не дал результата. В сборной он играл не совсем удачно в последнее время»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему вратарь Гильерме не был приглашен в национальную команду для подготовки к Евро-2020.

– Он в последнее время в сборной играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, мы за ним внимательно смотрели. Но матч с провел недостаточно хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в определенных моментах он… Скажем так, в важном матче не дал результата.

Опять же, Шунин, Дюпин, Лунев были на последнем сборе. Они друг друга дополняют. Хорошая конкурентная среда. Плюс, присоединился Сафонов, который вызывался, но, к сожалению, выбыл из-за травмы.

– То есть если бы не 1:6 в Питере, Гильерме был бы в составе?

– Не факт. Мы же смотрим общую картину, а не так, что сегодня ты поймал, а завтра не поймал, – сказал Черчесов.

Выбор Черчесова на Евро: нет битвы за заявку в атаке (Смолов помог бы в контригре), игнор Гильерме, хотя есть ошибающийся Сафонов