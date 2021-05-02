Прядкин о 3-м подряд титуле «Зенита»: «Это не гегемония. У других была возможность догнать его»

Теги Зенит Сергей Прядкин премьер-лига Россия Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал третье подряд чемпионство «Зенита».

«Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион, им стал «Зенит», но еще абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре.

Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита». У «Зенита» достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, чтобы он укрепился, создал базу, подготовил молодежь и стабильно выступал.

Второе — это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» очень легко. Можно поднять статистику — тура за три до определения чемпионства у других клубов была возможность догнать «Зенит», – сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

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