Черчесов о 3-м титуле «Зенита» подряд: «В Германии взяли 9-й трофей, в Италии так было до этого сезона. Конкуренция в РПЛ есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о третьем чемпионстве подряд.

– Как вы лично себя ощущаете перед Евро? Три года назад было по-другому?

– У нас уже третий большой турнир, проходим это по третьему кругу. Все время одно и то же. Состав мы объявили, теперь думаю о тех футболистах, которые находятся в списке.

– Как будете отслеживать игры последнего тура?

– Поеду на матч «Динамо» – ЦСКА, потому что там больше всего футболистов сборной.

– Для вас как для тренера сборной третье чемпионство «Зенита» подряд – хороший знак?

– Результат мы знаем, но приходим на стадионы смотреть на конкретных футболистов. А конкуренция в чемпионате есть. Мы говорим о третьем чемпионстве «Зенита», а в Германии одна команда взяла титул девятый раз подряд, в Италии то же самое происходило до этого сезона.

Для нас главное, чтобы люди из того или иного клуба приходили в сборную готовыми. Стараемся быть равноудаленными.

– Все ли готово в австрийском Нойштифте к приезду национальной команды?

– Я летал туда два раза подряд перед предыдущими турнирами. В этот раз не стал: никогда не знаешь, где тебя схватит какой-нибудь тест. Фотографии оттуда мне присланы.

Готовится поле. Три недели назад оно находилось не в том состоянии, потому что зима в Тироле на две-три недели задержалась. Сейчас докладывают, что с каждым днем газон улучшается, – сказал Черчесов.

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