Черчесов о 3-м титуле «Зенита» подряд: «В Германии взяли 9-й трофей, в Италии так было до этого сезона. Конкуренция в РПЛ есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о третьем чемпионстве «Зенита» подряд.
– Как вы лично себя ощущаете перед Евро? Три года назад было по-другому?
– У нас уже третий большой турнир, проходим это по третьему кругу. Все время одно и то же. Состав мы объявили, теперь думаю о тех футболистах, которые находятся в списке.
– Как будете отслеживать игры последнего тура?
– Поеду на матч «Динамо» – ЦСКА, потому что там больше всего футболистов сборной.
– Для вас как для тренера сборной третье чемпионство «Зенита» подряд – хороший знак?
– Результат мы знаем, но приходим на стадионы смотреть на конкретных футболистов. А конкуренция в чемпионате есть. Мы говорим о третьем чемпионстве «Зенита», а в Германии одна команда взяла титул девятый раз подряд, в Италии то же самое происходило до этого сезона.
Для нас главное, чтобы люди из того или иного клуба приходили в сборную готовыми. Стараемся быть равноудаленными.
– Все ли готово в австрийском Нойштифте к приезду национальной команды?
– Я летал туда два раза подряд перед предыдущими турнирами. В этот раз не стал: никогда не знаешь, где тебя схватит какой-нибудь тест. Фотографии оттуда мне присланы.
Готовится поле. Три недели назад оно находилось не в том состоянии, потому что зима в Тироле на две-три недели задержалась. Сейчас докладывают, что с каждым днем газон улучшается, – сказал Черчесов.
Выбор Черчесова на Евро: нет битвы за заявку в атаке (Смолов помог бы в контригре), игнор Гильерме, хотя есть ошибающийся Сафонов