«Ювентус» уволит Пирло по окончании сезона

Теги Андреа Пирло Ювентус серия А Италия отставки Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не покинет свой пост досрочно после крупного поражения от «Милана» (0:3) в 35-м туре Серии А.

Руководители туринского клуба собирались вчера вечером для обсуждения будущего команды, и новое совещание состоялось сегодня утром.

Боссы «Ювентса» решили не увольнять 41-летнего тренера перед матчем с «Сассуоло» (12 мая) и оставить его до конца сезона.

В то же время судьба Пирло в «Юве» решена – его уволят по окончании сезона.

Туринцы за три тура до конца сезона в чемпионате Италии занимают пятое место и могут не попасть в Лигу чемпионов впервые за 10 лет.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья