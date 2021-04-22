«Ювентус» уволит Пирло по окончании сезона

Главный тренер не покинет свой пост досрочно после крупного поражения от «Милана» (0:3) в 35-м туре Серии А.

Руководители туринского клуба собирались вчера вечером для обсуждения будущего команды, и новое совещание состоялось сегодня утром.

Боссы «Ювентса» решили не увольнять 41-летнего тренера перед матчем с «Сассуоло» (12 мая) и оставить его до конца сезона.

В то же время судьба Пирло в «Юве» решена – его уволят по окончании сезона.

Туринцы за три тура до конца сезона в чемпионате Италии занимают пятое место и могут не попасть в Лигу чемпионов впервые за 10 лет.