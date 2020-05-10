«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Динамо» и другие клубы РПЛ поздравили с Днем Победы

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Клубы РПЛ опубликовали поздравительные сообщения ко Дню Победы.

Поздравления в социальных сетях выложили, в частности, «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов».

Свои поздравления также опубликовали «Ахмат», «Сочи», «Уфа», «Химки», «Ротор», «Урал», «Арсенал».

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы! Мы помним! Мы гордимся! #ДеньПобеды #ГородГеройЛенинград», – написали в твиттере «Зенита».

«76 лет назад наша Родина ценой неимоверных усилий и жертв одержала победу в Великой Отечественной войне. Вечная память павшим героям, и низкий поклон ветеранам! Поздравляем всех с Днем Победы! Пусть небо над нами всегда будет мирным», – говорится в твиттере «Спартака».

«Поздравляем с великим праздником – Днем Победы! Низкий поклон ветеранам, чей беспримерный подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах!» – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.

«С праздником Великой Победы! Мирного неба над головой!», – говорится в твиттере «Локомотива».

«Низкий поклон героям, защитившим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. С великим праздником! С Днем Победы!» – написала пресс-служба «Динамо» в твиттере.

«С Днем Великой Победы! Слава, честь и огромная благодарность героям, их подвиг никогда не будет забыт!» – поздравил «Ростов».

«Поздравляем с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Желаем вам яркого солнца и мирного неба над головой!» – говорится в твиттере «Краснодара».

«С Днем Великой Победы!» – написали в твиттере «Рубина».

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