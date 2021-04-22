Гончаренко об 1:3 с ЦСКА: «Краснодару» нужно обновление, чтобы выйти на присущий нам уровень»

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался после поражения от ЦСКА (1:3).

«В первом тайме смотрелись неплохо. По делу повели. Затем очень снизили наш уровень игры, стали терять мяч, действовать по одному.

С выходом Рондона ситуация усугубилась. Стали быстро терять мяч в центре. Два нападающих и Чидера Эджуке стали вываливаться на нашу защиту.

Много приятных воспоминаний связано с ЦСКА. Всегда приятно сюда вернуться. Все знакомо. Но жизнь очень ускорилась. Быстро все меняется.

У меня сейчас «Краснодар», это очень хорошая команда, но нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам», – сказал тренер.

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