Гончаренко об 1:3 с ЦСКА: «Краснодару» нужно обновление, чтобы выйти на присущий нам уровень»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался после поражения от ЦСКА (1:3).
«В первом тайме смотрелись неплохо. По делу повели. Затем очень снизили наш уровень игры, стали терять мяч, действовать по одному.
С выходом Рондона ситуация усугубилась. Стали быстро терять мяч в центре. Два нападающих и Чидера Эджуке стали вываливаться на нашу защиту.
Много приятных воспоминаний связано с ЦСКА. Всегда приятно сюда вернуться. Все знакомо. Но жизнь очень ускорилась. Быстро все меняется.
У меня сейчас «Краснодар», это очень хорошая команда, но нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам», – сказал тренер.