«Зенит» о ситуации с болельщиками «Локо»: «Оценка должна даваться после, а не до изучения обстоятельств. Мы открыты к диалогу»

прокомментировал ситуацию с болельщиками «Локомотива», сложившуюся на игре 28-го тура РПЛ (6:1).

«Зенит» разделяет обеспокоенность РФС в вопросах комфорта пребывания на стадионах болельщиков гостевых команд. Но полагаем, что оценка любого события должна даваться после, а не до всестороннего изучения обстоятельств того или иного эпизода.

Мы всегда открыты к диалогу и готовы предоставить всю необходимую информацию соответствующим инстанциям.

В случае с болельщиками «Локомотива» мы можем лишь констатировать, что все вопросы, связанные с приемом болельщиков гостей, обсуждались на предматчевом совещании с участием представителей клубов, лиги и правоохранительных органов», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Московский клуб сообщал о множестве жалоб со стороны болельщиков, которых после игры в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.

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