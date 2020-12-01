Азара будет сложно убедить уйти из «Реала». Он получает 15 млн евро, его контракт действует еще 3 года

Будущее полузащитника в «Реале» остается неопределенным.

As пишет, что мадридский клуб готов рассмотреть вариант с продажей 30-летнего бельгийца, однако не станет активно предлагать его другим клубом. Если «Реал» получит запрос о трансфере хавбека, то ответит на него.

Теперь Азара в не считают неприкасаемым.

«Реал» может попытаться продать футболиста, чтобы получить деньги на трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Это кажется более простым вариантом, чем попытки вернуть Азара в лучшую форму.

Большой проблемой для «Реала» может стать упавшая цена на игрока. Сейчас Transfermarkt оценивает бельгийца в 40 миллионов евро, а BeSoccer – в 33,1 млн. «Реал» же потратил на трансфер Азара более 100 млн евро.

Кроме того, Азар зарабатывает в «Реале» около 15 млн евро в год, срок его действующего контракта с клубом истекает в 2024 году. Бельгийца будет сложно убедить согласиться на переход в другой клуб.

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб готов отпустить игрока, если за него предложат около 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Азар провел 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 3 гола.