«Челси» может вернуть Азара за 40-50 млн евро (Defensa Central)

Атакующий полузащитник «Реала» может вернуться в .

По информации Defensa Central, руководство «синих» заинтересовано в трансфере бельгийца и считает, что хавбек вновь станет лидером лондонцев, избавится от травм и поможет команде в борьбе за все трофеи в следующем сезоне.

Однако отмечается, что «Челси» намерен заплатить за игрока не более 40-50 млн евро.

Напомним, что приобрел Азара летом 2019 года за 100 млн евро плюс бонусы.

Азар пропустит 3-6 недель из-за травмы левого бедра. Игра с «Аталантой» – 24 февраля