«Челси» может вернуть Азара за 40-50 млн евро (Defensa Central)

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Футбол

Атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси».

По информации Defensa Central, руководство «синих» заинтересовано в трансфере бельгийца и считает, что хавбек вновь станет лидером лондонцев, избавится от травм и поможет команде в борьбе за все трофеи в следующем сезоне.

Однако отмечается, что «Челси» намерен заплатить за игрока не более 40-50 млн евро. 

Напомним, что «Реал» приобрел Азара летом 2019 года за 100 млн евро плюс бонусы.

Азар пропустит 3-6 недель из-за травмы левого бедра. Игра с «Аталантой» – 24 февраля

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья