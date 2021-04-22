Неймар будет получать 30 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар продлил контракт с клубом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразилец уже подписал новое соглашение с парижанами. Новый контракт форварда с «ПСЖ» будет действовать до июня 2026 года.

Неймар будет зарабатывать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов. В соглашении прописан большой бонус за победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В скором времени клуб объявит о продлении контракта с Неймаром.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро. В составе парижан он стал трехкратным чемпионом Франции и дошел до финала Лиги чемпионов в 2020 году.

Статистику игрока можно найти здесь.

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