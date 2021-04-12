Фанаты «МЮ» прорвались на поле «Олд Траффорд» в знак протеста против Глейзеров. До матча с «Ливерпулем» – 2 часа

Болельщики продолжают протестовать против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд».

Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем.

Стоит отметить, что через 2 часа на стадионе «МЮ» должна состояться игра с .