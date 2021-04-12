Фанаты «МЮ» прорвались на поле «Олд Траффорд» в знак протеста против Глейзеров. До матча с «Ливерпулем» – 2 часа

Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.
Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд».
Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем.
Стоит отметить, что через 2 часа на стадионе «МЮ» должна состояться игра АПЛ с «Ливерпулем».
🚨 BREAKING: Protesting Manchester United fans have broken into Old Trafford now #mufc #mujournal pic.twitter.com/Hoob978Q74— United Journal (@theutdjournal) May 2, 2021