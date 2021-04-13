У «Спартака» 3 автогола в этом сезоне РПЛ – больше всех в лиге

«Арсенал» принимает «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России (1:1, второй тайм).
Форвард красно-белых Александр Соболев на 21-й минуте открыл счет, однако в самой концовке первого тайма туляки отыгрались благодаря автоголу защитника Ильи Кутепова.
Это третий автогол «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ, что является самым высоким показателем в лиге. Ранее дважды в свои ворота забивал защитник Павел Маслов.
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Кутепов забил в свои прямо перед перерывом. Джорджевич простреливал, а защитник «Спартака» неудачно сыграл ногой – 1:1 ⚽— Матч ТВ (@MatchTV) May 3, 2021
Смотрим второй тайм:https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/v03JZKs0ZS