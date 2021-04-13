У «Спартака» 3 автогола в этом сезоне РПЛ – больше всех в лиге

«Арсенал» принимает в матче 28-го тура чемпионата России (1:1, второй тайм).

Форвард красно-белых на 21-й минуте открыл счет, однако в самой концовке первого тайма туляки отыгрались благодаря автоголу защитника .

Это третий автогол «Спартака» в текущем розыгрыше , что является самым высоким показателем в лиге. Ранее дважды в свои ворота забивал защитник .

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