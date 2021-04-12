«Алания» и «Оренбург» могут не пройти лицензирование для РПЛ. РФС, скорее всего, не сделает исключения для их стадионов

Теги премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Оренбург Алания Владикавказ стадионы Спорт-Экспресс Футбол

Претендующие на выход в РПЛ «Алания» (4-е место в Олимп-ФНЛ) и «Оренбург» (2-е) с высокой вероятностью не пройдут лицензирование, сообщает «Спорт-Экспресс».

По регламенту чемпионата России клуб должен принимать соперников на территории своего субъекта федерации, но стадионы во Владикавказе и Оренбурге не отвечают требованиям Премьер-лиги.

Исключение возможно по решению исполкома РФС, но в данном случае, скорее всего, его не сделают.

Ранее сообщалось, что РФС передаст право на участие в РПЛ и стыках командам с 5-6-го мест в ФНЛ, если клубы из топ-4 не пройдут лицензирование.

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