«Алания» и «Оренбург» могут не пройти лицензирование для РПЛ. РФС, скорее всего, не сделает исключения для их стадионов

Претендующие на выход в (4-е место в ) и (2-е) с высокой вероятностью не пройдут лицензирование, сообщает «Спорт-Экспресс».

По регламенту чемпионата России клуб должен принимать соперников на территории своего субъекта федерации, но стадионы во Владикавказе и Оренбурге не отвечают требованиям Премьер-лиги.

Исключение возможно по решению исполкома , но в данном случае, скорее всего, его не сделают.

Ранее сообщалось, что РФС передаст право на участие в РПЛ и стыках командам с 5-6-го мест в ФНЛ, если клубы из топ-4 не пройдут лицензирование.