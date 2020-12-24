«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли 0:0 на «Энфилде». Гости остаются на 1-м месте

на своем поле сыграл вничью с (0:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ничейный результат позволил «Манчестер Юнайтед» остаться на 1-м месте в таблице. У команды 37 очков после 18 матчей. «Ливерпуль» на эту минуту идет 3-м с 34 очками.

Потенциальным лидером чемпионата можно считать «Манчестер Сити». На счету этой команды сейчас 32 очка. «Горожане» на эту минуту провели на 2 матча меньше, чем «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ