«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли 0:0 на «Энфилде». Гости остаются на 1-м месте

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в 19-м туре чемпионата Англии.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ничейный результат позволил «Манчестер Юнайтед» остаться на 1-м месте в таблице. У команды 37 очков после 18 матчей. «Ливерпуль» на эту минуту идет 3-м с 34 очками.
Потенциальным лидером чемпионата можно считать «Манчестер Сити». На счету этой команды сейчас 32 очка. «Горожане» на эту минуту провели на 2 матча меньше, чем «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
- Дата проведения
- 17 января, 19.30, «Энфилд»
-
Ливерпуль –
Алиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 89), Тиаго Алькантара, Салах, Шакири (Джонс, 76), Мане, Хендерсон, Фирмино (Ориги, 85).
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактомини, Погба, Бруну Фернандеш (Гринвуд, 89), Марсьяль (Кавани, 61), Рэшфорд.