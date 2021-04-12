Юрген Клопп: «Ливерпуль» обязан обыгрывать «МЮ». Без побед мы потеряем шансы на еврокубки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед игрой 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
– Должен ли «Ливерпуль» победить на «Олд Траффорд»?
– Обязан. Больше чем на 100 процентов. Если мы не будем побеждать, то потеряем шансы на еврокубки.
– Что скажете о форме, в которой находится «Манчестер Юнайтед»?
– Когда ты каждую неделю играешь по четвергам и субботам, то привыкаешь к такому графику, но, конечно, он не помогает.
Это сложный вызов для них. В пятницу и субботу они восстанавливаются, а потом снова играют. У них нет возможности вносить тактические изменения, но я не думаю, что сейчас они хотят это делать.
Нас ждет сложный, интенсивный матч. Мы смотрели игру «Юнайтед» против «Ромы», и они были хороши! Особенно, когда им дают играть. Они летали по полю.
Я уверен, они до сих пор думают, что имеют шансы на победу в АПЛ. Обеим командам нужна победа в предстоящей игре, а это – хороший рецепт для отличного матча, – сказал Клопп.
«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в гостях в воскресенье, 2 мая. Начало игры – в 18:30 по московскому времени.