Юрген Клопп: «Ливерпуль» обязан обыгрывать «МЮ». Без побед мы потеряем шансы на еврокубки»

Главный тренер поделился мыслями перед игрой 34-го тура против .

– Должен ли «Ливерпуль» победить на «Олд Траффорд»?

– Обязан. Больше чем на 100 процентов. Если мы не будем побеждать, то потеряем шансы на еврокубки.

– Что скажете о форме, в которой находится «Манчестер Юнайтед»?

– Когда ты каждую неделю играешь по четвергам и субботам, то привыкаешь к такому графику, но, конечно, он не помогает.

Это сложный вызов для них. В пятницу и субботу они восстанавливаются, а потом снова играют. У них нет возможности вносить тактические изменения, но я не думаю, что сейчас они хотят это делать.

Нас ждет сложный, интенсивный матч. Мы смотрели игру «Юнайтед» против «Ромы», и они были хороши! Особенно, когда им дают играть. Они летали по полю.

Я уверен, они до сих пор думают, что имеют шансы на победу в АПЛ. Обеим командам нужна победа в предстоящей игре, а это – хороший рецепт для отличного матча, – сказал Клопп.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в гостях в воскресенье, 2 мая. Начало игры – в 18:30 по московскому времени.