На «Газпром Арене» откроется общедоступный пункт вакцинации от коронавируса

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) коронавирус Здоровье Футбол

На стадионе «Газпром Арена» открывается общедоступный пункт вакцинации от COVID-19

Каждый желающий сможет пройти процедуру вакцинации на домашнем стадионе «Зенита» в пункте, расположенном на входе №2а.

Будут доступны оба компонента вакцины «Спутник V» при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача.

После процедуры выдается прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против коронавируса. 

Пункт будет работать и в майские праздники – с 1 по 10 мая с 11:00 до 15:00.

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