На «Газпром Арене» откроется общедоступный пункт вакцинации от коронавируса

На стадионе открывается общедоступный пункт вакцинации от .

Каждый желающий сможет пройти процедуру вакцинации на домашнем стадионе в пункте, расположенном на входе №2а.

Будут доступны оба компонента вакцины «Спутник V» при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача.

После процедуры выдается прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против коронавируса.

Пункт будет работать и в майские праздники – с 1 по 10 мая с 11:00 до 15:00.