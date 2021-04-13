На «Газпром Арене» откроется общедоступный пункт вакцинации от коронавируса

На стадионе «Газпром Арена» открывается общедоступный пункт вакцинации от COVID-19.
Каждый желающий сможет пройти процедуру вакцинации на домашнем стадионе «Зенита» в пункте, расположенном на входе №2а.
Будут доступны оба компонента вакцины «Спутник V» при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача.
После процедуры выдается прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против коронавируса.
Пункт будет работать и в майские праздники – с 1 по 10 мая с 11:00 до 15:00.
На «Газпром Арене» откроется общедоступный пункт вакцинации от COVID-19.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 30, 2021
На майских праздниках — с 1-го по 10-е — пункт будет работать ежедневно с 11:00 до 15:00: https://t.co/w74U9WM8OA pic.twitter.com/S3jCyPkndn