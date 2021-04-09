Илья Кутепов: «Спартак» способен на все. Взять максимум очков в трех турах нам по силам»

Защитник «Спартака» высказался по следам победы над (1:0) в 27-м туре Премьер-лиги и поделился мыслями о заключительном отрезке сезона.

«В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло – лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.

Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно дает дополнительный всплеск эмоций и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошел вперед, понимая, что терять нечего.

Нам по силам взять максимум очков в трех турах – вообще способен на все. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти , – описал ситуацию футболист.

«Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ, набрав 50 очков и отставая на 2 очка от «Локомотива» в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.