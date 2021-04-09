Газизова звали в ЦСКА на место Бабаева зимой. Менеджер отказался, чтобы не портить отношения с Гинером

Теги Спартак ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Роман Бабаев Уфа Шамиль Газизов Максим Орешкин Футбол

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов мог занять аналогичную должность в ЦСКА, утверждает инсайдер Иван Карпов.

После увольнения из «Спартака» зимой с Газизовым контактировали представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина с предложением сменить Романа Бабаева.

Газизов отклонил предложение из-за нежелания портить отношения с Бабаевым и президентом армейцев Евгением Гинером. Вопрос о назначении Газизова в ЦСКА был отложен до лета.

Сейчас Газизов занимает пост генерального директора в «Уфе».

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