Газизова звали в ЦСКА на место Бабаева зимой. Менеджер отказался, чтобы не портить отношения с Гинером

Бывший генеральный директор мог занять аналогичную должность в ЦСКА, утверждает инсайдер Иван Карпов.

После увольнения из «Спартака» зимой с Газизовым контактировали представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина с предложением сменить .

Газизов отклонил предложение из-за нежелания портить отношения с Бабаевым и президентом армейцев . Вопрос о назначении Газизова в ЦСКА был отложен до лета.

Сейчас Газизов занимает пост генерального директора в «Уфе».