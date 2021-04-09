Газизова звали в ЦСКА на место Бабаева зимой. Менеджер отказался, чтобы не портить отношения с Гинером

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов мог занять аналогичную должность в ЦСКА, утверждает инсайдер Иван Карпов.
После увольнения из «Спартака» зимой с Газизовым контактировали представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина с предложением сменить Романа Бабаева.
Газизов отклонил предложение из-за нежелания портить отношения с Бабаевым и президентом армейцев Евгением Гинером. Вопрос о назначении Газизова в ЦСКА был отложен до лета.
Сейчас Газизов занимает пост генерального директора в «Уфе».