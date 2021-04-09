Леонид Федун: «Лес надо рубить. В России 50% лесов – перестойные, они практически не растут»

Владелец высказался о роли лесов России в углеродной нейтральности.

«Билл Гейтс правильно говорит, что надо отрабатывать системы улавливания СО2 из атмосферы. Самый простой способ – сажать деревья. Несколько ученых, в том числе нобелевские лауреаты, сказали: посадите триллион деревьев в атмосфере, и она остынет.

В Европе леса занимают только 19% территории. Крупнейший карбоновый резервуар в мире – Россия, на которую приходится более 20% всех лесов в мире. Несмотря на это, по оценкам западных экспертов, Россия выделяет 2 млрд тонн СО2 [в год], а поглощает лишь 300 млн тонн.

Я встречался с послом Финляндии, он мне показал материалы, согласно которым в Выборге 1 га леса поглощает 1 т CO2 в год, а через 10 км, на финской территории – 10 т CO2. Давайте признаем: Финляндия лучше управляет лесами, они за ними ухаживают. У них леса – частные, для них это национальное богатство. Но не в десять же раз!

Просто изначально рекреационная или аккумулятивная способность российских лесов, оценка которой проводилась на деньги экспертной группы ООН по климату, занижена в разы. Россия сама пока не проводила ни аудит, ни оценку лесов, которая должна быть потом верифицирована международной организацией, например, тем же комитетом ООН по лесу и обезлесиванию.

По нашим грубым прикидкам, в России должно быть поглощение минимум 1 млрд т CO2 в год. Россия может очень легко поставить цель к 2050 году и даже раньше стать углеродно нейтральной, но для этого надо развивать наши лесные хозяйства.

В России вырубается и сжигается примерно 7-10 млн га леса каждый год, по закону мы обязаны их сажать и замещать. Если замещение будет проводиться правильными сортами и будет правильно учитываться, то условно за 20 лет мы можем обновить половину лесного хозяйства.

Говорят, что нельзя рубить. Но это не так, лес надо рубить, потому что 50% лесного хозяйства в России – так называемые перестойные леса, которые стоят уже 100 лет. Они практически не растут. Дерево поглощает углерод, когда растет, а потом превращается в древесину. Когда оно стоит старое, не растет и осыпается, оно, наоборот, вырабатывает метан.

Нужна специальная государственная программа о постепенной замене деревьев, которые не чистятся, и использовании древесины, в том числе в жилищных строениях – вместо цемента. В этом случае через 20-30 лет Россия может стать донором, который будет поставлять кислород и убирать СО2 по всему миру. За это донорство Россия может получить деньги (например, от продажи квот), сопоставимые со стоимостью продажи газа за рубеж.

У каждой страны есть свои конкурентные преимущества. Европа не может развивать лесное хозяйство, поэтому они сделали акцент на возобновляемые источники. А зачем нам возобновляемые источники, когда у нас сегодня другие мощности не задействованы? У нас гигантский потенциал по малым рекам, где можно строить малые гидроэлектростанции, и самое главное, гигантский потенциал по лесу», – заявил Федун.