Федун об инвестициях: «Когда в 1998-м все рухнуло, меня перло от счастья – я знал, что будет кризис, и накупил дешевых активов»

Владелец «Спартака» высказался о важности инвестирования.

«Когда идете на финансовый рынок, самое главное – определитесь зачем. Если вы хотите что-то заработать и вкладываете собственные деньги, вы должны рисковать и понимать, что можете потерять все. Иначе вы ничего не заработаете.

В конце 1990-х годов я знал, что будет кризис, и пошел на риск – продал все и вышел изо всех ГКО и так далее. Когда все рухнуло в августе 1998 года, все бегали [в отчаянии], а меня просто перло от счастья, потому что я все сделал правильно. У меня был кеш, на который я потом накупил очень много дешевых активов, они послужили основой моего состояния.

Но так бывает не всегда. Когда шел нефтяной бум с середины 2000-х годов, на свой персональный риск я вошел в один крупный проект в Бразилии. Этот проект провалился – по итогам геологоразведки ничего хорошего не нашли. Верней, нашли, но при той цене нефти, которая сложилась, добывать стало нереально. И я списал огромное количество денег [из-за этой инвестиции].

Если у человека есть 1 млн рублей и он хочет его сохранить, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности. Если он хочет на нем что-то заработать, надо искать финансовые инструменты. Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, поскольку они не обкладываются налогом.

Если вы хотите использовать более радикальную стратегию, то надо выбрать акции какого-то известного русского эмитента и покупать их в тот момент, когда они сильно падают. Например, в прошлом году акции «Лукойла» падали ниже $50, сейчас они находятся на уровне $80 и доходили до $90. Условно купи по $50, продавай по $90, и будет тебе определенное счастье. Заплати налоги и живи спокойно.

Но акции могли не вырасти, а падать дальше. Это тоже не угадаешь», – сказал Федун.

65-летний Федун – вице-президент ПАО «Лукойл». Владелец «Спартака» входит в топ-20 богатейших людей России, Forbes оценивает его состояние в 11,1 миллиарда долларов.

Экономика «Спартака» эпохи Федуна была завязана на недвижимости. Но, кажется, что-то пошло не так