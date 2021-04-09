ЦСКА может обменять Облякова в «Краснодар» на Уткина

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Даниил Уткин Иван Обляков Футбол

Стало известно, на каких условиях полузащитник ЦСКА Иван Обляков может перейти в «Краснодар».

По данным Metaratings, армейцы могут обменять его на хавбека Даниила Уткина и денежную компенсацию. 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется Обляковым. Официальных запросов ЦСКА по его трансферу не поступало.

21-летний Уткин забил 1 гол в 18 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.

22-летний Обляков забил 1 гол и отдал 2 результативных паса в 24 играх лиги. Его статистка доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья