Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с охотой на лошадей в дерби с ЦСКА

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В 27-м туре РПЛ «Спартак» дома играет с ЦСКА в московском дерби.

Болельщики красно-белых развернули на трибунах баннеры, на которых отразили тему сафари с участием лошадей. Тем самым они сделали отсылку к прозвищу ЦСКА – «кони».

На одном из баннеров был изображен сам охотник, а под ним растянута надпись: «Не охотник тот, кто падалью сытый». Это фраза из песни ST и Бьянки – «Крылья».

 
 
 
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Публикация от Ivan Karpov (@onoo_q)

Фото: телеграм-канал журналиста Василия Конова

Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА. Текстовый онлайн есть

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