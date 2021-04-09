Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с охотой на лошадей в дерби с ЦСКА

В 27-м туре РПЛ «Спартак» дома играет с ЦСКА в московском дерби.
Болельщики красно-белых развернули на трибунах баннеры, на которых отразили тему сафари с участием лошадей. Тем самым они сделали отсылку к прозвищу ЦСКА – «кони».
На одном из баннеров был изображен сам охотник, а под ним растянута надпись: «Не охотник тот, кто падалью сытый». Это фраза из песни ST и Бьянки – «Крылья».
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Фото: телеграм-канал журналиста Василия Конова
Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА. Текстовый онлайн есть