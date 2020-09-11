Доменико Тедеско: «Спартак» мог забить ЦСКА 3-4 мяча. Мы контролировали игру во втором тайме»

Главный тренер подвел итоги матча 27-го тура с (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Я очень рад результату, важно было вернуться в ритм после поражения от «Уфы». Тот матч мы проиграли только по своей вине и всю неделю упорно работали, чтобы выиграть сегодня.

В какой-то мере на игру повлияла красная карточка Ахметова в первом тайме. Нам это знакомо, потому что в первом круге мы получили удаление. В меньшинстве в дерби играть всегда непросто.

Мы много владели мячом. В первом тайме мы могли быстрее играть в атаке, оказывать большее давление при атаках. Во втором тайме контролировали ход игры, но нужно было забивать больше, могли забить три-четыре гола.

ЦСКА очень опасен в контратаках – в этом плане ребята провели хорошую работу, оборонялись четко и чисто, не дали больших шансов сопернику.

Доволен тем, как работали с мячом, но недоволен тем, как играли без него. Можно было лучше работать в обороне, сегодня у нас были достаточно большие зоны между нападающими и опорниками. Могли прессинговать лучше, компактнее, но, думаю, против ЦСКА прессинговать непросто из-за качества их игроков, например, Влашича.

– Есть понимание, кто займет место Максименко в матче с «Арсеналом»?

– Мы только закончили эту игру, думали о ней. Завтра подумаем об . У нас отличный состав, много игроков, поэтому думаю, что мы найдем лучшее решение, – сказал Тедеско.

Ивица Олич: «До удаления было отличное дерби. Сначала была рука у Айртона, потом – красная»