Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Интер» сыграет с «Вероной», «Беневенто» против «Удинезе»

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В 33-м туре Серии А «Сассуоло» дома победил «Сампдорию» (1:0).

В воскресенье «Интер» встретится с «Вероной», «Ювентус» – с «Фиорентиной», «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Болонью».

Завершится тур в понедельник матчем «Лацио» – «Милан».

Чемпионат Италии

33-й тур

Беневенто – Удинезе 1:3 (второй тайм)
Дата проведения
25 апреля, 13.30, «Чиро Вигорито»
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Голы:
0:1 – Молина, 0:2 – 31 Арслан, 1:2 – 34, пенальти Виола, 1:3 – 49 Ларсен.
БеневентоМонтипо, Кальдирола, Барба, Глик, Депаоли (Ионицэ, 56), Хетемай (Яго Фальке, 56), Виола (Скьяттарелла, 46), Дабо, Импрота, Сау (Гайч, 24), Лападула.
УдинезеМуссо, Молина, Родриго Бекао, Бонифаци, Ларсен, де Пауль, Уолас, Перейра, Арслан (Макенго, 56), Нюйтинк, Окака Чука.
Предупреждение:
Муссо (33).

 

Интер – Верона
Дата проведения
25 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Фиорентина – Ювентус
Дата проведения
25 апреля, 16.00, «Артемио Франки»
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Кальяри – Рома
Дата проведения
25 апреля, 19.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Болонья
Дата проведения
25 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Торино – Наполи
Дата проведения
26 апреля, 19.30, «Олимпико ди Торино»
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Лацио – Милан
Дата проведения
26 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Дженоа – Специя 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
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Голы:
1:0 – 62 Скамакка, 2:0 – 86 Шомуродов.
ДженоаПерин, Бираски, Гольданига, Масьелло, Дзаппакоста, Стротман (Кассата, 90), Бадель, Пьяца (Бехрами, 63), Кришито, Дестро (Шомуродов, 63), Пандев (Скамакка, 56).
СпецияПроведель, Эрлич, Бастони, Виньяли (Агудело, 85), Терци (Шабо, 64), Лео Сена, Маджоре (Эстевес, 59), Побега, Джаси (Галабинов, 85), Фариас (Верде, 64), Нзола.
Предупреждения:
Терци (1), Кришито (18), Пандев (32), Нзола (37).

 

Парма – Кротоне 3:4 (1:3, 2:1)
Дата проведения
24 апреля, 19.00, «Эннио Тардини»
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Голы:
0:1 – 14 Магальян, 1:1 – 29 Эрнани, 1:2 – 42 Нванкво, 1:3 – 45 Унас, 2:3 – 49 Жервиньо, 3:3 – 54 Михэилэ, 3:4 – 69, пенальти Нванкво.
ПармаКоломби, Бюси, Бани (Пелле, 46), Пеццелла, Диркс (Валенти, 74), Куртич (Осорио, 46), Бругман, Михэилэ, Эрнани (Грасси, 75), Ман (Жервиньо, 20), Корнелиус.
КротонеКордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца, Чигарини (Эдуардо Энрике, 67), Молина, Унас (Педру Перейра, 90), Дзанеллато, Жуниор Мессиас (Бенали, 84), Нванкво.
Предупреждения:
Бругман (56), Жуниор Мессиас (70), Корнелиус (76), Грасси (78), Эдуардо Энрике (90).

 

Сассуоло – Сампдория 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 апреля, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 69 Берарди.
СассуолоКонсильи, Кирьякопулос (Рожерио, 62), Кирикеш, Толян (Мюльдюр, 62), Феррари, Лопес, Локателли, Берарди (Маньянелли, 85), Траоре, Марлон (Бога, 46), Дефрель (Обианг, 78).
СампдорияАудеро, Ауджелло, Берешиньски, Йосида, Колли, Кандрева, Торсбю, Дамсгор (Аскильдсен, 79), Янкто (Лерис, 79), Кейта Бальде, Габбьядини (ла Гумина, 64).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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