Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Интер» сыграет с «Вероной», «Беневенто» против «Удинезе»

В 33-м туре Серии А «Сассуоло» дома победил «Сампдорию» (1:0).
В воскресенье «Интер» встретится с «Вероной», «Ювентус» – с «Фиорентиной», «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Болонью».
Завершится тур в понедельник матчем «Лацио» – «Милан».
Чемпионат Италии
33-й тур
- Дата проведения
- 25 апреля, 13.30, «Чиро Вигорито»
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Беневенто –
Монтипо, Кальдирола, Барба, Глик, Депаоли (Ионицэ, 56), Хетемай (Яго Фальке, 56), Виола (Скьяттарелла, 46), Дабо, Импрота, Сау (Гайч, 24), Лападула.
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Удинезе –
Муссо, Молина, Родриго Бекао, Бонифаци, Ларсен, де Пауль, Уолас, Перейра, Арслан (Макенго, 56), Нюйтинк, Окака Чука.
- Предупреждение:
- Муссо (33).
- Дата проведения
- 25 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 25 апреля, 16.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 26 апреля, 19.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Перин, Бираски, Гольданига, Масьелло, Дзаппакоста, Стротман (Кассата, 90), Бадель, Пьяца (Бехрами, 63), Кришито, Дестро (Шомуродов, 63), Пандев (Скамакка, 56).
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Специя –
Проведель, Эрлич, Бастони, Виньяли (Агудело, 85), Терци (Шабо, 64), Лео Сена, Маджоре (Эстевес, 59), Побега, Джаси (Галабинов, 85), Фариас (Верде, 64), Нзола.
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.00, «Эннио Тардини»
- Голы:
- 0:1 – 14 Магальян, 1:1 – 29 Эрнани, 1:2 – 42 Нванкво, 1:3 – 45 Унас, 2:3 – 49 Жервиньо, 3:3 – 54 Михэилэ, 3:4 – 69, пенальти Нванкво.
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Парма –
Коломби, Бюси, Бани (Пелле, 46), Пеццелла, Диркс (Валенти, 74), Куртич (Осорио, 46), Бругман, Михэилэ, Эрнани (Грасси, 75), Ман (Жервиньо, 20), Корнелиус.
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Кротоне –
Кордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца, Чигарини (Эдуардо Энрике, 67), Молина, Унас (Педру Перейра, 90), Дзанеллато, Жуниор Мессиас (Бенали, 84), Нванкво.
- Предупреждения:
- Бругман (56), Жуниор Мессиас (70), Корнелиус (76), Грасси (78), Эдуардо Энрике (90).
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Гол:
- 1:0 – 69 Берарди.
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Сассуоло –
Консильи, Кирьякопулос (Рожерио, 62), Кирикеш, Толян (Мюльдюр, 62), Феррари, Лопес, Локателли, Берарди (Маньянелли, 85), Траоре, Марлон (Бога, 46), Дефрель (Обианг, 78).
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Сампдория –
Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Йосида, Колли, Кандрева, Торсбю, Дамсгор (Аскильдсен, 79), Янкто (Лерис, 79), Кейта Бальде, Габбьядини (ла Гумина, 64).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.