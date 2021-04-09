Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Интер» сыграет с «Вероной», «Беневенто» против «Удинезе»

В 33-м туре Серии А «Сассуоло» дома победил «Сампдорию» (1:0).

В воскресенье «Интер» встретится с «Вероной», «Ювентус» – с «Фиорентиной», «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Болонью».

Завершится тур в понедельник матчем «Лацио» – «Милан».

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33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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