Чорлука решил уйти из «Локо» из-за неуважительного отношения руководства («Чемпионат»)

Стало известно, почему защитник и капитан «Локомотива» отказался от продления контракта с клубом.

Причина заключается в неуважительном отношении со стороны руководства железнодорожников, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Чемпионата», генеральный директор «Локомотива» , зная, что у Чорлуки заканчивается контракт, не спешил начинать переговоры о его продлении.

«Леонченко созрел на разговор с Чорлукой лишь спустя два месяца после своего прихода в клуб, однако выбрал для этого не самый подходящий момент: в Марбелье он подошел к защитнику, когда тот занимался в тренажерном зале, и предложил поговорить.

Функционер размыто сказал о том, что клуб нуждается в игроке. Ведран ответил, что он готовится к матчу, и вообще, по отношению к нему такое поведение со стороны руководства клуба неуважительно», – сказал источник.

Стоит отметить, что этот разговор Леонченко и Чорлуки стал первым за два месяца совместной работы, хотя главный тренер «Локомотива» Марко Николич настоятельно просил продлить контракт с хорватом.

31 марта Чорлука объявил об уходе из .