«КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива». Чорлука выложил фото с бокалом после победы «Локо»

Защитник Ведран Чорлука традиционно отпраздновал победу «Локомотива».

Железнодорожники выиграли у «Ростова» (4:1) в 26-м туре .

35-летний хорват вновь опубликовал в инстаграме фотографию с бокалом пива.

«КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива», – таким текстом Чорлука сопроводил фото.

Фото: инстаграм Ведрана Чорлуки

Ранее КДК наказал «Локомотив» проведением матча с «Динамо» на нейтральном поле за заход Станислава Сухины в судейскую. Также начальник «Локо» был оштрафован на 150 тысяч рублей.

«Время выпить пиво». После побед «Локо» заходите в сторис Чорлуки – там он отмечает с кружкой

