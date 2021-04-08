Хавьер Тебас: «Вся их Суперлига – ложь. Во всем мировом футболе нет столько денег на медиаправа, сколько они рисовали в презентациях»

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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса о Суперлиге.

– Флорентино Перес продолжает говорить, что идея жива. Как вы считаете, почему он все еще верит в построение этой финансовой пирамиды? 

– Честно говоря, не готов называть это пирамидой. Вообще не знаю, какую геометрию мистер Перес там задумывал. Точно знаю, что вся их Суперлига – ложь, это просто лига PowerPoint, все построено на ложных обещанииях и цифрах. 

Да во всем мировом футболе нет столько денег на медиаправа, сколько они рисовали в своих презентациях. Так что это все вранье, ничего общего с реальностью, – сказал Тебас.

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