Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова президента о Суперлиге.

– Флорентино Перес продолжает говорить, что идея жива. Как вы считаете, почему он все еще верит в построение этой финансовой пирамиды?

– Честно говоря, не готов называть это пирамидой. Вообще не знаю, какую геометрию мистер Перес там задумывал. Точно знаю, что вся их – ложь, это просто лига PowerPoint, все построено на ложных обещанииях и цифрах.

Да во всем мировом футболе нет столько денег на медиаправа, сколько они рисовали в своих презентациях. Так что это все вранье, ничего общего с реальностью, – сказал Тебас.

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